Alex Zanardi operato di nuovo alla testa: “Procedura complessa” (Di lunedì 27 luglio 2020) Alex Zanardi operato di nuovo alla testa. Il famosissimo ciclista è ancora in condizioni davvero molto delicate ed ora è stato ancora una volta operato alla testa. Alex Zanardi ha subito l’ennesimo intervento alla testa. Il famosissimo atleta paraolimpico ha subito diverse settimane fa un bruttissimo incidente. Mentre correva con la sua handbike l’ennesima gara … L'articolo Alex Zanardi operato di nuovo alla testa: “Procedura complessa” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

LiaCapizzi : *** Alex Zanardi è stato sottoposto ad una delicata procedura neurochirurgica -eseguita dal prof. Mortini- per il t… - SkySportF1 : Alex Zanardi operato alla testa al San Raffaele di Milano. News di oggi sulle condizioni #SkyMotori #F1 #Formula1 - rtl1025 : Alex #Zanardi è stato sottoposto a una 'delicata procedura neurochirurgica per il trattamento di alcune complicanze… - LeoMilan80 : FORZA ALEX Alex Zanardi operato alla testa al San Raffaele: condizioni stabili dopo il delicato intervento… - Miti_Vigliero : Che calvario povero Alex... Zanardi: nuovo intervento alla testa, condizioni stabili - Sport - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Alex Zanardi

Sono giorni nuovamente convulsi per Alex Zanardi, il pluri-campione vittima di un drammatico incidente. Nella giornata di oggi, il primario del San Raffaele ha definito le sue condizioni stabili, dopo ...Alex Zanardi operato alla testa per alcune complicanze dovute al trauma cranico primitivo. Ecco come sta ora il campione, video. Alex Zanardi, riportato nuovamente presso il reparto di Terapia Intensi ...