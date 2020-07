Vucinic: «Aumentano gli ingaggi, ma la qualità dei giocatori scende» (Di domenica 26 luglio 2020) Mirko Vucinic, ex attaccante di Juventus, Roma e Lecce, ha rilasciato un’interessante intervista ai microfoni del Corriere dello Sport Mirko Vucinic, ex attaccante di Juventus, Roma e Lecce, ha rilasciato un’interessante intervista ai microfoni del Corriere dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni sul calcio moderno e sul suo futuro: «In campo ero più un creativo, in panchina serve maggiore lucidità. Mi sto impegnando. Calcio italiano? Vedo una tendenza strana: Aumentano gli ingaggi, ma la qualità dei giocatori scende. Forse è un problema di ricambio generazionale». CARRIERA – «Sono molto soddisfatto di quello che ho costruito. Ho giocato a calcio, mi sono divertito e mi sono tolto tante soddisfazioni. Per quale motivo dovrei ... Leggi su calcionews24

