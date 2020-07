Verona-Lazio, Immobile: “La Scarpa d’oro è vicina. Record Higuain? Più complicato” (Di domenica 26 luglio 2020) Ciro Immobile da Record.Sul campo dello stadio Marcantonio Bentegodi è andata in scena la sfida tra il Verona e la Lazio, che si sono affrontati in occasione della trentaseiesima giornata di Serie A: i biancocelesti hanno trionfato 5 a 1 grazie ai gol di Milnkovic-Savic, Correa e la tripletta di Ciro Immobile. L'attaccante degli Aquilotti ha così raggiunto quota 34 reti in campionato, portandosi a soli due gol di distanza dal Record assoluto di Gonzalo Higuain e raggiungendo Robert Lewandowski in cima alla classifica dei marcatori in lizza per vincere la Scarpa d'oro.Al termine del match Immobile è ... Leggi su mediagol

