VAR decisivo in Napoli-Sassuolo, Di Gennaro: "Strumento che dà certezza di giustizia" (Di domenica 26 luglio 2020) Il giornalista Rai Dario Di Gennaro ha commentato su Twitter l'utilizzo del Var in Napoli-Sassuolo, decisivo ai fini del risultato annullando giustamente le 4 reti degli emiliani per fuorigioco: "Il VAR - forse mai come in Napoli-Sassuolo - ... Leggi su tuttonapoli

r_campix : @darioru63654286 @Milestemplaris Restare sul tema è troppo difficile ? Non si parla della partita, si parla di un e… - eliop99 : @AlfredoPedulla Irrati al Var !!! Per il Genoa e’ meglio che avere Messi in campo !!!! Vergognoso !!!! Con quello c… -