Serie A, Bologna-Lecce 2-1 (LIVE) (Di domenica 26 luglio 2020) Serie A, i risultati di domenica 26 luglio 2020. La Juventus ha il match point per lo Scudetto. ROMA – Serie A, i risultati di domenica 26 luglio 2020. Secondo match point per la Juventus per lo Scudetto. In gioco anche la salvezza con il Lecce impegnato a Bologna. Serie A, i risultati di domenica 26 luglio 2020 Di seguito i risultati delle sfide di Serie A di domenica 26 luglio 2020, valide per la trentaseiesima giornata di campionato. (CLASSIFICA E HIGHLIGHTS) Bologna-Lecce 2-1Cagliari-Udinese (ore 19.30)Hellas Verona-Lazio (ore 19.30)Roma-Fiorentina (ore 19.30)Spal-Torino (ore 19.30)Juventus-Sampdoria (ore 21.45) Serie A, Bologna-Lecce ... Leggi su newsmondo

