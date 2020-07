Orlando Bloom, una decisione inaspettata condivisa con i fan sui social (FOTO) (Di domenica 26 luglio 2020) Orlando Bloom dopo la scomparsa della sua cagnolina decide di fare un tattoo in suo onore Orlando Bloom condivide un po’ tutto con i suoi follower sui social e così ha condiviso anche la sua ultima decisione, totalmente inaspettata. L’attore ha recentemente affrontato la morte del suo cane Mighty, un labrador scomparso a Los Angeles circa una settimana fa. Inizialmente il suo cane era scomparso, erano iniziate le ricerche, lui era preoccupatissimo tanto da chiedere aiuto anche sui social mostrando il cucciolo nella speranza qualcuno potesse trovarlo in giro. Ma niente da fare alla fine il piccolo è deceduto, hanno ritrovato soltanto il suo collare. Così in suo onore, in onore dell’affetto e dell’amore che ... Leggi su kontrokultura

