Napoli, report allenamento: Llorente rientra in gruppo (Di domenica 26 luglio 2020) Dopo la vittoria di ieri sul Sassuolo al San Paolo, il Napoli si è ritrovato questa mattina a Castel Volturno per l’allenamento. Gli azzurri sono impegnati nella preparazione del match contro l’Inter a San Siro, martedì alle 21.45. La società ha pubblicato il consueto report sul sito ufficiale. “Coloro che sono andati in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati sul campo 1. Prima fase dedicata al riscaldamento su circuito seguita da una serie di allunghi. Successivamente esercitazioni di passaggio e chiusura con partitina a campo ridotto. Llorente è rientrato in gruppo”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

