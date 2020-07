MotoGP, a Jerez vince un super Quartararo, Rossi torna sul podio (Di domenica 26 luglio 2020) L'ultimo Gran Premio svolto in Andalusia ha visto ancora come vincitore il super Fabio Quartararo, pilota francese di origini siciliane. Valentino Rossi torna sul podio dopo più di un anno.LA CLASSIFICA FINALEcaption id="attachment 997559" align="alignnone" width="594" Valentino Rossi (getty images)/captionLa classifica finale, come già detto, ha visto trionfare nel circuito di Jerez Fabio Quartararo, seguito da Vinales secondo e Rossi terzo. Fuori dal podio invece Dovizioso, che ha dovuto accontentarsi di un sesto posto, preceduto al quarto e al quinto rispettivamente da Nakagami e Mir. Seguono Espargarò, A. Marquez, Zarco e Rins al settimo, ottavo, nono e decimo ... Leggi su itasportpress

