Coronavirus nel Lazio, allerta badanti: pronti ad effettuare i test per chi rientra in pullman (Di domenica 26 luglio 2020) Come si legge nella nota stampa rilasciata abitualmente dall’assessore alla sanità D’Amato, la regione Lazio è pronta ad effettuare i test per chi torna in pullman dai paesi a rischio. A destare particolare preoccupazione sono i casi d’importazione provenienti dalla Romania: a maggior ragione se si considera che, tra gli altri, sono diverse le badanti di rientro in regione proprio a bordo di autobus. L’allarme è altro soprattutto perché quest’ultime lavorano a stretto contatto con gli anziani, fascia di popoLazione maggiormente colpita dal virus. Intanto continuano i controlli volti a monitorare l’osservanza delle regole anti-contagio che, purtroppo, non sempre vengono rispettate. Leggi anche: Movida ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Giorgiolaporta : Ho visto la moglie di un vice Ministro alla Sanità grillino andare in giro per ospedali a vendere mascherine senza… - Agenzia_Ansa : Per l'Oms oggi è stato segnato un nuovo record nel dato quotidiano dei contagi di #coronavirus nel mondo: 284.196 i… - Agenzia_Ansa : Il bilancio dei casi di #coronavirus a livello globale ha superato questa mattina la soglia dei 16 milioni, secondo… - GiovanniPrearo : @claudiolivetti @robersperanza In Italia si fanno più tamponi? Sembra di no: - SanteramoLivei1 : slCoronavirus, 3 nuovi contagi nel Leccese. Un morto in provincia di Bari -