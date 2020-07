Cinema, morta Olivia de Havilland: fu Melania di 'Via col vento' (Di domenica 26 luglio 2020) E' morta a Parigi a 104 anni Olivia de Havilland. E' stata una delle ultime star dell'età d'oro di Hollywood e divenne celebre con l'interpretazione del personaggio di Melania nel film cult 'Via col ... Leggi su tgcom24.mediaset

Agenzia_Ansa : È morta Olivia de Havilland, star di Via col Vento #ANSA #cinema #OliviadeHavilland - repubblica : E' morta Olivia de Havilland, aveva 104 anni - Agenzia_Italia : È morta #OliviaDeHavilland, ultima superstite del cast di Via col Vento. - repubblica : RT @RepSpettacoli: E' morta Olivia de Havilland, aveva 104 anni [di SILVIA FUMAROLA] [aggiornamento delle 19:11] - andreafin8 : Morta Olivia de Havilland, star di Via col vento e vincitrice di due premi Oscar #OliviaDeHavilland #Viacolvento… -