Cagliari Udinese 0-1 LIVE: secondo tempo in corso alla Sardegna Arena (Di domenica 26 luglio 2020) alla Sardegna Arena, la 36ª giornata di Serie A 2019/20 tra Cagliari e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE alla “Sardegna Arena”, Cagliari e Udinese si affrontano nel match valido per la 36ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Cagliari Udinese 0-1 MOVIOLA 69′ Occasione Cagliari – Mattiello entra in area da sinistra eludendo de Paul, destro violento che MMusso respinge di pugno 63′ Occasione Udinese – Contropiede in massa dei bianconeri, alla fine è Okaka a tirare ma il suo destro sporco è preda ... Leggi su calcionews24

CarolRadull : Today's Serie A Fixtures Bologna vs. Lecce 6.15pm AS Roma vs. Fiorentina 8.30pm Cagliari vs. Udinese 8.30pm Spa… - ilcirotano : LIVE Cagliari-Udinese 0-1: girata di Faragò deviata - - odesanmijamal : RT @AshKingTips: Cagliari vs. Udinese???? Cagliari or Draw Odds @ 4.75?? #INPLAY - Udinese_1896 : #CagliariUdinese 0-1 69' - Mattiello! L'esterno del Cagliari rientra sul destro e calcia ma Musso compie una grand… - AshKingTips : Cagliari vs. Udinese???? Cagliari or Draw Odds @ 4.75?? #INPLAY -