Tutta l’Italia è Paese. Crolla il mito di Milano modello di efficienza. Una bomba d’acqua paralizza la città e il Nord somiglia un po’ più al Sud (Di sabato 25 luglio 2020) I luoghi comuni sono cose che si pietrificano nella coscienza collettiva e sono impossibili di rimuovere. Uno di questi è quello del Nord efficiente e del centro-sud incapace. Incominciamo dalla bomba d’acqua che ha allagato Milano provocando l’esondazione del Seveso. Un evento imprevedibile? Fino ad un certo punto visto che le equazioni differenziali della meteorologia ormai ci prendono abbastanza e forniscono fior di coefficienti probabilistici. Ma il fatto è che Milano è stata allagata e non gliene ne si fa certo una colpa. Il fatto è che se fosse successo lo stesso identico fenomeno a Roma sarebbe accaduto il finimondo, con la sindaca Virginia Raggi sotto accusa per incapacità endemica, mentre Giuseppe Sala non è nemmeno citato, come se Milano ... Leggi su lanotiziagiornale

