Scarpa d’oro 2020, si infiamma la corsa: la classifica con Immobile e Cristiano Ronaldo (Di sabato 25 luglio 2020) Un premio per tre. Un polacco, un italiano e un portoghese. No, non è l’inizio di una barzelletta ma il podio della classifica marcatori d’Europa che vede nelle prime tre posizioni Robert Lewandowski, Ciro Immobile e Cristiano Ronaldo. L’attaccante del Bayern Monaco è l’obiettivo dei due bomber di Serie A con 34 reti e 68 punti collezionati nella stagione (conclusa) di Bundesliga. Altre tre giornate per sognare per Ciro Immobile (31 gol) e Cristiano Ronaldo (30). L’attaccante biancoceleste dovrà affrontare Hellas Verona, Brescia e Napoli. Mentre CR7 dovrà vedersela contro le difese di Sampdoria, Cagliari e Roma. LA classifica DOPO 35° GIORNATE 1) Robert Lewandowski (34 gol, 68 punti) 2) Ciro ... Leggi su sportface

antigiannino96 : Agosto 2021 Scamacca viene premiato con la scarpa d’oro. Stagione fantastica condita da 43 gol e 127 assist nel Mil… - KbsValerio96x : @SIL3NT_GUARDIAN @Draftproclub @xEmaaaak @effe_19 @MauroAncona4 @icatchyouman @UCHIHA_JACK18 @Melga__00 @ambro000… - WillDormer_ : @GliEhuilibri @gizzo97 Eh la risposta è proprio questa. Teorema n.7: Giocatore dell’anno comprato dalla Roma? Si f… - MalcomJ66806952 : Martin Liberman giornalista Argentino: 1) '' Il pallone d'oro è assegnato a dicembre e si decide di annullare a lug… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Scarpa d'Oro: Immobile-CR7 vanno all'assalto di Lewandowski Ai 2 'italiani' restano 270' per sorpasso su polacco del Bayern -

Ultime Notizie dalla rete : Scarpa d’oro Maddaloni, il prof. Antonio Pagliaro, lo storico del “Giordano Bruno” va in pensione: Auguri l'eco di caserta