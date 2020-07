Sassuolo, De Zerbi: «Manca convinzione. Gattuso ha fatto il furbo» (Di domenica 26 luglio 2020) Roberto De Zerbi ha analizzato la partita persa contro il Napoli: le dichiarazioni dell’allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha commentato ai microfoni di DAZN la sfida persa contro il Napoli. PRESTAZIONE – «Non ho tanto da rimproverare perché abbiamo fatto bene sia nel primo che nel secondo tempo. Quello che posso fare è chiedere più convinzione. Abbiamo fatto bene tutto sia con che senza palla, ma serviva più convinzione per uscire con i tre punti. Abbiamo una squadra giovane e con tanti infortunati, ma più convinzione chi ha giocato poteva metterla». LATI NEGATIVI – «Il Napoli è forte, gioca e pressa. Anche noi ... Leggi su calcionews24

