Mario Paciolla, in Italia la salma collaboratore Onu morto in Colombia. La madre: “Distrutti” (Di sabato 25 luglio 2020) La salma di Mario Paciolla è arrivata in Italia. Il corpo del 33enne collaboratore dell’Onu trovato morto nella sua casa in Colombia erano stati sottoposti ad autopsia una settimana fa nel dipartimento di Caquetà, per poi essere trasferiti a Bogotà in quadro di grande riserbo, ed essere quindi imbarcati su un aereo diretto in Europa. Su tutta l’operazione si è mantenuto il silenzio più totale: media e fonti ufficiali di Colombia e Italia non hanno fatto trapelare nulla fino all’arrivo. I risultati dell’autopsia saranno resi noti soltanto fra una settimana, ma il ministero degli Esteri Colombiano ha auspicato che “le indagini avanzino con la ... Leggi su ilfattoquotidiano

