Limbiate, lunghe code alle Poste. Pensioni di agosto pagate dal 27 luglio | VIDEO (Di sabato 25 luglio 2020) Anche se l’emergenza covid-19 sembra migliorata sotto il profilo dei contagi, le normative ancora in vigore creano non poche difficoltà agli utenti. In posta sono ancora lunghe le code per accedere agli sportelli dato che è possibile entrare solo uno per volta. La situazione diventa più critica il sabato, unico giorni disponibile per gli … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Limbiate, lunghe code alle Poste. Pensioni di agosto pagate dal 27 luglio VIDEO proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Limbiate, lunghe code alle Poste. Pensioni di agosto pagate dal 27 luglio | VIDEO - -

Ultime Notizie dalla rete : Limbiate lunghe Limbiate, lunghe code alle Poste. Pensioni di agosto pagate dal 27 luglio | VIDEO Il Notiziario Nubifragio su Limbiate e le Groane allagamenti e danni anche a Cesano e Lentate, 50 chiamate ai vigili del fuoco in provincia

Problemi in via Cavour a Binzago per tombini intasati e lungo la Nazionale dei Giovi a Lentate. A Limbiate un grosso albero è caduto in via Monte Generoso, rovinando sulla recinzione dell’asilo nido d ...

Claudiano, da Monza a Lecce in bici: 1.250 kim per i bimbi nati prematuri

È partito da Limbiate (MB) e arriverà a Lecce sabato prossimo. Claudio D’Aloia, Claudiano per gli amici, sta attraversando l’Italia in bicicletta: 1.250 chilometri, 170 km in media al giorno, senza sc ...

Problemi in via Cavour a Binzago per tombini intasati e lungo la Nazionale dei Giovi a Lentate. A Limbiate un grosso albero è caduto in via Monte Generoso, rovinando sulla recinzione dell’asilo nido d ...È partito da Limbiate (MB) e arriverà a Lecce sabato prossimo. Claudio D’Aloia, Claudiano per gli amici, sta attraversando l’Italia in bicicletta: 1.250 chilometri, 170 km in media al giorno, senza sc ...