Warhammer 40.000 Darktide: in arrivo per Xbox Series X e PC (Di venerdì 24 luglio 2020) Fatshark ha annunciato con un affascinante trailer Warhammer 40.000: Darktide,il nuovo multiplayer co-op in esclusiva per Xbox Series X e PC L‘Xbox Games Showcase, tenutosi dalle 18:00 di ieri, è stato una vera fucina di annunci videoludici. Tante le esclusive e i titoli first-party annunciati in grado di mandare in visibilio i fan del gaming secondo Microsoft (qualcuno ha detto Fable 4 per caso?). Fatshark, la software house che ha creato la serie Vermintide, ha annunciato Warhammer 40.000: Darktide, un nuovo action multiplayer cooperativo ambientato nel Tetro Millennio del popolarissimo gioco da tavolo di Games Workshop in arrivo su Xbos Series X e PC. Ecco il reveal trailer di Warhammer 40.000: ... Leggi su tuttotek

