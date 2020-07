Turchia, tutto pronto per la prima preghiera a Santa Sofia (Di venerdì 24 luglio 2020) Dopo le tante polemiche ora è giunto il momento che Santa Sofia diventi il centro dell’islamismo della Turchia. È prevista per venerdì la prima preghiera musulmana dopo circa 86 anni. Nei pressi della costruzione sono previste imponenti misure di sicurezza, con tiratori scelti e forze di polizia, ma anche ambulanze e sanitari (sono previsti 736 … Leggi su periodicodaily

