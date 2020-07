TikTok stanzia 200 milioni per pagare i creator più seguiti (Di venerdì 24 luglio 2020) TikTok annuncia il creator Fund da 200 milioni di dollari. (Photo by Chesnot/Getty Images)TikTok ha deciso di creare un fondo per finanziare i creator più originali, innovativi e ambiziosi. La piattaforma, che continua a crescere aumentando la sua popolarità e il numero degli utenti, recentemente ha subito un leggero rallentamento dovuto a una serie di divieti che hanno visto alcune nazioni additarla come spyware del governo cinese. Addebiti da sempre respinti dalla società titolare, Bytedance. “Per supportare ulteriormente i nostri creatori, stiamo lanciando il TikTok creator Fund per incoraggiare coloro che sognano di usare la propria voce e creatività per stimolare carriere ispiratrici”, scrive Vanessa Pappas, ... Leggi su wired

GabryPorro : #TikTok stanzia 200 milioni per pagare i creator più seguiti -

Ultime Notizie dalla rete : TikTok stanzia TikTok stanzia 200 milioni per pagare i creator più seguiti Wired.it