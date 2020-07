Temptation Island, punto di non ritorno tra Anna e Andrea: "Non mi può obbligare a fare un figlio" (Di venerdì 24 luglio 2020) A Temptation Island, fallisce la strategia da mamma pancina di Anna Boschetti: nella quarta puntata del docu-reality il fidanzato Andrea Battistelli ribadisce il suo no a un figlio e all'anello estorti. All'Is Morus Relais, Anna, 37 anni, persevera con la patetica strategia di far ingelosire Antonio pur di raggiungere il suo scopo. La produzione la punisce mandando in onda un RVM in cui Antonella e altri due single la criticano per la spregiudicatezza nello strumentalizzare i tentatori: “E' molto brutto il suo comportamento. E poi non è che se usi Carlo come un peluche, è automatico che quello torna da te e vuole un figlio”. Per Andrea ci sono solo video dove la fidanzata e presunta futura madre dei suoi bebè, fa la vamp ... Leggi su iltempo

giadinagrisu : RT @tempoweb: Temptation Island, punto di non ritorno tra Anna e Andrea: 'Non mi può obbligare a fare un figlio' #temptationisland #annabos… - tempoweb : Temptation Island, punto di non ritorno tra Anna e Andrea: 'Non mi può obbligare a fare un figlio'… - zazoomblog : ‘Temptation Island 7’ Alessandro Basciano rilascia la sua prima intervista dopo il reality e parla di Valeria Liber… - giadinagrisu : RT @tempoweb: Temptation Island, Pietro bacia una tentatrice e fa la morale a Antonella Elia. I fan insorgono su Wikipedia #temptationislan… - zsxoee : Stamattina ho il feed pieno di tweet su One Direction e soprattutto Temptation island, senza cattiveria ma anche no… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island ‘Temptation Island 7’, quarta puntata: commenti a caldo Isa e Chia Temptation Island, Pietro Delle Piane bacia Beatrice. L’ira di Antonella Elia: "Che disgusto! Con gli uomini ho chiuso"

La quarta puntata di “Temptation Island“, il reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, inizia con la coppia formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. L’ex valletta viene ...

Lorenzo Amoruso stanco di Manila | Relazione in bilico a Temptation Island

Lorenzo Amoruso sembra notare alcuni aspetti della sua fidanzata Manila che non si aspettava minimamente. Cosa è successo nella quarta puntata di Temptation Island? La coppia formata da Lorenzo Amorus ...

La quarta puntata di “Temptation Island“, il reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, inizia con la coppia formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. L’ex valletta viene ...Lorenzo Amoruso sembra notare alcuni aspetti della sua fidanzata Manila che non si aspettava minimamente. Cosa è successo nella quarta puntata di Temptation Island? La coppia formata da Lorenzo Amorus ...