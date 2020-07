Star Wars: Babu Frik è ispirato a Grosso guaio a Chinatown (Di venerdì 24 luglio 2020) Uno degli artisti che ha lavorato a Star Wars: L'ascesa di Skywalker ha rivelato che Babu Frik è ispirato al film Grosso guaio a Chinatown, In Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha debuttato il personaggio di Babu Frik e uno degli artisti coinvolti nel progetto ha ora svelato che è ispirato a Grosso guaio a Chinatown. La simpatica creatura, diventata ben presto tra le new entry più apprezzate dai fan della saga, ha così un importante legame con il mondo del cinema. Ivan Manzella, uno dei designer che hanno lavorato all'ultimo capitolo della nuova trilogia di Star ... Leggi su movieplayer

youcallusnoname : Arriva quest'ora e i mutualini di Star Wars decidono di farmi soffrire ok - ritacinza : viciei nesse jogo star wars mobile passei 2h nele - vikientofu : Sto facendo un’altra delle mie sailor moonate alla Star Wars - dylanownsme : @boredskywalker Avere Emilia Clarke in Star Wars è qualcosa di cui dobbiamo essere fieri per anni e anni - 3cinematographe : Star Wars: il leader supremo Snoke è stato ispirato da Peter Cushing -