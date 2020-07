Rinviati i concerti de Il Volo nei palasport: calendario e biglietti 2021 (Di venerdì 24 luglio 2020) I concerti de Il Volo nei palasport sono rimandati al 2021. Il perdurare dell'emergenza sanitaria ancora in corso ha infatti comportato lo slittamento di tutti i live che erano previsti per il prossimo autunno e che invece si terranno nel 2021. I biglietti acquistati per le nuove date rimarranno validi anche per i nuovi appuntamenti, mentre chi fosse impossibilitato a partecipare o non più interessato può richiedere il rimborso secondo le modalità indicate dalla piattaforma di vendita. Sono rimandate anche le date estive, che si terranno regolarmente nel 2021. I biglietti del calendario completo sono tornato in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati. Per i concerti ... Leggi su optimagazine

