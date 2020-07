MotoGP, Yamaha davanti a tutti nelle prove libere del GP d’Andalucia (Di venerdì 24 luglio 2020) MotoGP, il resoconto delle prove libere del GP d’Andalucia: Maverick Vinales davanti a tutti nella giornata di venerdì. JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) – Le prove libere del GP d’Andalucia, secondo appuntamento con il Mondiale della MotoGP, si sono aperte nel segno della Yamaha. Il miglior crono complessivo è quello di Maverick Vinales davanti a Valentino Rossi e Brad Binder. Le altre classi – In Moto3 miglior tempo complessivo di Raul Fernandez che è riuscito a sfruttare la mattina con Tatsuki Suzuki e Filip Salac alle sue spalle. 5° Andrea Migno. In Moto2 è Marco Bezzecchi il più veloce in questo venerdì con Tetsuta Nagashima e Jorge Navarro ... Leggi su newsmondo

SkySportMotoGP : ?? Yamaha davanti a tutti nelle #FP1 ?? Che reazione per Rossi, a meno di due decimi dal miglior crono 1?????… - SkySportMotoGP : Sky Tech: MotoGP, anche la Yamaha si abbassa: i dettagli da Jerez. VIDEO #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #SpanishGP - SkySportMotoGP : Sky Tech: a confronto le Yamaha di Vinales e Rossi, 1° e 2° nelle #FP1 a Jerez ? ?? @MotoGP #SkyMotori #SkyMotoGP… - OA_Sport : MotoGP, Massimo Meregalli: “Abbiamo stravolto la Yamaha di Valentino Rossi. Si è trovato subito bene” - zazoomblog : MotoGp Viñales non sta nella pelle: “la Yamaha è migliorata molto sono molto soddisfatto del nostro lavoro” -… -