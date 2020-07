Milano, violento nubifragio sulla città: tombini diventano geyser, esonda il Seveso e diversi sottopassi allagati (Di venerdì 24 luglio 2020) A causa del violento nubifragio che si è abbattuto su Milano all’alba, è esondato il fiume Seveso. Questo ha creato problemi di circolazione nella zona Nord Est, nella zona di viale Zara, Niguarda e viale Sarca. diversi gli allagamenti registrati, anche in altre parti della città. I tombini diventano geyser e i sottopassaggi diventano impraticabili. L'articolo Milano, violento nubifragio sulla città: tombini diventano geyser, esonda il Seveso e diversi sottopassi allagati proviene ... Leggi su ilfattoquotidiano

