Meteo ROMA: soleggiato con CALDO in lieve ridimensionamento, poi tornerà più forte (Di venerdì 24 luglio 2020) Il Meteo su ROMA proporrà cieli sgombri da nubi per il resto della settimana, con CALDO che allenterà temporaneamente la morsa per poi tornare più intenso a partire da lunedì. Venerdì 24: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 19°C a 32°C. Pressione atmosferica media: 1011 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 7 Km/h, raffiche 38 Km/h. Zero Termico: circa 4000 metri. Sabato 25: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 20°C a 32°C. Pressione atmosferica media: 1011 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest 6 Km/h, raffiche 36 Km/h. Zero Termico: circa 4000 metri. Domenica 26: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 18°C a 33°C. Pressione atmosferica media: 1015 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud-Ovest 6 Km/h, raffiche 31 Km/h. ... Leggi su meteogiornale

infoitinterno : Previsioni meteo Roma 24 luglio: in arrivo un’ondata di maltempo con pioggia e temporali - MeteoNonnaRoma : Domani ce sarà er sole! Te lo dice nonna tua! Bello tondo e brillante ner cielo come 'na porpetta fritta! #meteo #roma #sole - LunatikaLullaby : Cmq #Roma In Estate E' Proprio Come La California ... Anche Troppo. Sole Caldo (E Umidità Costante). Servirebbe Una… - CasilinaNews : Previsioni #meteo per venerdì, sabato e domenica in provincia di #Roma e #Frosinone - Roma : Mattina cielo sereno o poco nuvoloso, pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso, sera cielo poco o parzialmente nuvol… -