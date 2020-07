Mel Gibson rivela: 'Ho avuto il Covid, mi hanno ricoverato ad aprile' (Di venerdì 24 luglio 2020) Lo scorso aprile l'attore e regista Mel Gibson è stato ricoverato per Coronavirus: Gibson, 64 anni, è stato portato in una struttura medica a Los Angeles dopo essere risultato positivo al tampone, ma ... Leggi su globalist

SkyTG24 : Mel Gibson ha avuto il coronavirus, ad aprile ricoverato in ospedale per una settimana - RegalinoV : Mel Gibson ha avuto il coronavirus, ricoverato una settimana negli Stati Uniti - globalistIT : Mel Gibson rivela: 'Ho avuto il Covid, mi hanno ricoverato ad aprile' - TweetNotizie : Mel Gibson ha avuto il coronavirus - tusciaweb : Mel Gibson ha avuto il Coronavirus Los Angeles - Mel Gibson ha avuto il Coronavirus. A rivelarlo è stato u -

Ultime Notizie dalla rete : Mel Gibson

Mel Gibson è solo l’ultima grande star ad aver rivelato di essere stato contagiato dal Coronavirus e ricoverato in ospedale per una settimana. L’attore 64enne è stato curato e guarito con il Remdesvir ...Anche Mel Gibson è stato ricoverato per coronavirus, lo scorso aprile a Los Angeles. La notizia è stata confermata dai suoi agenti, che hanno precisato al Daily Telegraph Australia che l'attore è stat ...