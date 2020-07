Il Venezia blinda la salvezza e mette nei guai la Juve Stabia (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiVenezia – Lo scontro salvezza sorride al Venezia. Al “Penzo” la formazione di Dionisi supera di misura la Juve Stabia garantendosi la permanenza in serie B anche per il prossimo anno. Rischiano, invece, le vespe di Fabio Caserta, quartultime in classifica con una sola lunghezza di vantaggio sul Cosenza, in grado di battere in casa il Pisa. A decidere l’incontro una rete di Maleh al termine del primo tempo. Il calciatore di origini marocchine supera Provedel sfruttando una bella azione costruita da Lakicevic. Alla Juve Stabia non basta un secondo tempo giocato meglio rispetto alla prima frazione per evitare la beffa. Lezzerini riesce a mantenere inviolata la propria porta e adesso potrebbe rivelarsi decisivo lo scontro ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Venezia blinda E il gondoliere diventò per legge mestiere ereditario La Repubblica Portogruaro (Venezia) – Trovata donna morta in casa con ferita alla testa

Donna trovata morta in una casa con una ferita alla testa: fermato un uomo per omicidio e incendio. Il ritrovamento del cadavere della donna risale a ieri. Fermato un giovane marocchino per la morte d ...

Venezia, donna uccisa in casa: testa sbattuta contro il bidet

Un 23enne di origine marocchina è stato fermato dai carabinieri per aver ucciso una 59enne, Marcella Boraso. Il cadavere della donna è stato trovato nel suo appartamento, poi dato alle fiamme, a Porto ...

