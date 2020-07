I 5 Stelle non mettono veti: il bis di Mattarella al Colle è sempre più probabile (Di venerdì 24 luglio 2020) L’ipotesi, in realtà, sta circolando già da diversi mesi e riguarda una delle partite più importanti tra quelle che il governo ha intenzione di giocarsi: l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica. Missione difficile, perché l’attuale esecutivo dovrà faticare parecchio per arrivare a quel 2022 che vedrà la scadenza del settenario dell’attuale capo dello Stato, Sergio Mattarella. Ma d’altronde eleggere il prossimo inquilino del Quirinale è una delle principali motivazioni che rendono ancora unita una matassa giallorossa tutt’altro che organica. E non è detto, quindi, che il nobile fine comune non spinga tutti alla moderazione (a cambiare il Paese ci si penserà poi, non c’è fretta). Ferma restando la volontà di arrivare all’appuntamento, ... Leggi su ilparagone

Nella puntata di Beautiful di oggi, venerdì 24 luglio, la festa in spiaggia organizzata da Steffy e Liam riserva non poche sorprese. Thomas, infatti, ha deciso che non lascerá nulla di intentato per r ...

Gualtieri in pressing sul Mes. Adesso il governo può saltare

Archiviata l'ubriacante "vittoria" conseguita in Europa, per Giuseppe Conte è arrivato il momento di guardare in faccia la realtà. Già, perché, a ben vedere, il presunto trionfo ottenuto dal premier d ...

