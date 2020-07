Formula 1, Vettel esalta i suoi rivali: “Alonso è un superuomo, Hamilton non smette di vincere mondiali” (Di venerdì 24 luglio 2020) Il suo futuro non è ancora stato definito, ma Sebastian Vettel si sta guardando intorno per compiere la scelta più giusta in questo delicato momento della sua carriera. Clive Mason/Getty ImagesIl tedesco lascerà la Ferrari dopo sei anni e vuole scegliere bene la sua prossima scuderia, con cui probabilmente chiuderà la propria carriera, avendo raggiunto la soglia dei 33 anni. Un’età molto più giovane rispetto a quella di Alonso che, tornerà nel circus a 40 anni suonati. Interrogato da Sky Sports F1, Vettel ha parlato del rientro dell’asturiano: “Alonso è un superuomo, può tornare anche a 59 anni. Per quanto riguarda me stesso, non sono nel circus solo per partecipare o per ‘fare il pilota di Formula 1’. La mia intenzione ... Leggi su sportfair

