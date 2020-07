Coronavirus: tornano a calare nuovi casi (252) e decessi (5) (Di venerdì 24 luglio 2020) Torna a calare la curva epidemica in Italia: dopo due giorni di crescita, con i nuovi casi schizzati dai 129 del 21 luglio ai 306 di ieri, oggi si registrano 252 nuovi positivi. In calo la Lombardia (53 oggi contro gli 82 di ieri), superata dall'Emilia Romagna con 63 nuovi casi. Anche il Veneto in crescita con 30 casi, ma sono poche le regioni che sfuggono ai focolai o ai contagi di ritorno: oggi a zero casi solo Valle d'Aosta e Basilicata. Il numero totale delle persone colpite da Covid-19 sale così a 245.590. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In calo il numero dei decessi: 5 oggi, contro i 10 di ieri, uno dei valori piu' bassi di sempre. Segnalano vittime nelle ultime 24 ore Emilia Romagna ... Leggi su agi

