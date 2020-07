Catalfo: proroga Cig di 18 mesi e stop ai licenziamenti (Di venerdì 24 luglio 2020) (Teleborsa) – Cassa integrazione prorogata di altre 18 settimane e blocco dei licenziamenti con alcune eccezioni come la cessazione di attività. Sono alcune delle novità che dovrebbe contenere il nuovo decreto, come ha annunciato la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, durante il vertice con i sindacati sulla riforma degli ammortizzatori sociali. Nel pacchetto di misure per il lavoro, dovrebbe dunque rientrare la “proroga della cassa integrazione di ulteriori 18 settimane”, ma anche una “alternativa a uno sgravio per quelle aziende che decidono di far rientrare i propri dipendenti al lavoro”. Inoltre sarebbe confermata “la prosecuzione del blocco dei licenziamenti, con alcune eccezioni come la cessazione di attività”; lo ... Leggi su quifinanza

