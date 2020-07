Cardigan di Taylor Swift è una ballata audace inumidita dal pianto (video, testo e traduzione) (Di venerdì 24 luglio 2020) Cardigan di Taylor Swift è un piccolo grande lampo del grosso temporale improvviso piombato su di noi con Folklore. A questo giro la popstar ha colto tutti di sorpresa con l'ottavo album di inediti annunciato poche ore prima del lancio, senza lasciarci il tempo di accettare o metabolizzare la novità. Cardigan è uscito in contemporanea come primo singolo estratto. Il video che accompagna il brano ci mostra una Taylor Swift che si immerge tra le corde del suo pianoforte per poi perdersi in un mondo fatato, un universo che finirebbe per divorarla se lei non riuscisse a mettersi in salvo dentro quel Cardigan che ora la protegge. Questo, in sostanza, è il senso della canzone. Cardigan di ... Leggi su optimagazine

lunenostalgique : OKAY RICAPITOLIAMO Betty é il POV di James Cardigan é il POV di Betty August é il POV di Taylor #Folklore - c4rbon4ra : RT @intaysarms: cardigan AZZECCATISSIMO come primo singolo, rispecchia perfettamente lo stile dell’album ed il video supera ogni aspettativ… - colovgnee : RT @onlyrreputation: il mv di cardigan è un viaggio tra le old Taylor. Possiamo vedere taylor al suo debutto, nel verde. Il mare in tempest… - queeinthenortay : @yerimshidae Secondo me sì, alcuni dicono che Taylor sarebbe esclusivamente quella di cardigan ma non credo perché… - goldenpeonyc : Qualcuno vuole regalarmi il cardigan di Taylor? Ne sono innamorata ???? #TaylorSwift #Folkore -

Ultime Notizie dalla rete : Cardigan Taylor Taylor Swift, Cardigan: traduzione e testo brano – Ravengami Ravengami Taylor Swift, una sorpresa intitolata "Folklore"

Su Instagram Taylor ha aggiunto alcune riflessioni sulla pandemia e ... Stanotte debutterà anche il video del brano "Cardigan" che la Swift ha anche diretto e che è stato girato "sotto la supervisione ...

Taylor Swift: nel video di “Cardigan” c’è ci ha visto un parallelismo con “Falling” di Harry Styles

Oggi, venerdì 24 luglio, Taylor Swift ci ha blessato non solo con la pubblicazione a sorpresa del nuovo album di inediti "Folklore", ma anche con il music video di "Cardigan". La clip è stata diretta ...

Su Instagram Taylor ha aggiunto alcune riflessioni sulla pandemia e ... Stanotte debutterà anche il video del brano "Cardigan" che la Swift ha anche diretto e che è stato girato "sotto la supervisione ...Oggi, venerdì 24 luglio, Taylor Swift ci ha blessato non solo con la pubblicazione a sorpresa del nuovo album di inediti "Folklore", ma anche con il music video di "Cardigan". La clip è stata diretta ...