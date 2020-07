Ballando, addio al televoto: potrebbe arrivare la giuria popolare (Di venerdì 24 luglio 2020) L’attesissima edizione 2020 di Ballando con le Stelle torna finalmente sui nostri schermi, e porterà con sé molte novità sorprendenti: Milly Carlucci ha già svelato qualche dettaglio, ma negli ultimi giorni si susseguono nuove indiscrezioni davvero curiose sul futuro del talent show. È notizia delle scorse ore, ad esempio, che la conduttrice stia organizzando una sorpresa per il pubblico da casa – e per i concorrenti – accogliendo in studio delle famiglie per non lasciare gli spalti completamente (e desolatamente) vuoti. Un’idea geniale, che se approvata potrebbe venir copiata da molte altre trasmissioni: d’altronde, cosa c’è di meglio di un fragoroso applauso dal vivo? Ma le ultime indiscrezioni si concentrano su un altro dettaglio di Ballando con le Stelle, ... Leggi su dilei

yoongpo : @fairyjimvn @astralsope @97jkluv stavamo ballando qualcosa penso more and more e abbiamo fatto mano e mano e addio unghia di claudia - strxngbitch : Non io che stavo ballando love me land per poi accorgermi che Nicki è incinta e allora addio questo sono le priorit… -

Ultime Notizie dalla rete : Ballando addio Ballando, addio al televoto: potrebbe arrivare la giuria popolare DiLei Vip Il Segreto Anticipazioni 24 luglio 2020: Soledad dice addio a Juan!

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata de Il Segreto del 24 luglio 2020: Soledad accoglie l'appello di Rosario e dice addio a Juan!

Anticipazioni TV

Don Pedro è agitato per la festa da ballo. Effettivamente agli inizi il party sembra un fiasco totale, ma poi, una serie di fortunate coincidenze cambia le cose. Finalmente la festa decolla. Ma ad all ...

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata de Il Segreto del 24 luglio 2020: Soledad accoglie l'appello di Rosario e dice addio a Juan!Don Pedro è agitato per la festa da ballo. Effettivamente agli inizi il party sembra un fiasco totale, ma poi, una serie di fortunate coincidenze cambia le cose. Finalmente la festa decolla. Ma ad all ...