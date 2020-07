Ascolti TV | Giovedì 23 luglio 2020. Record Temptation Island (23.7%). TG8 ai minimi (0.7%) (Di venerdì 24 luglio 2020) Antonella Elia Nella serata di ieri, giovedì 23 luglio 2020, su Rai1 il film Nessuno Mi Può Giudicare ha conquistato 2.582.000 spettatori pari al 13.5% di share. Su Canale 5 – dalle 21.36 alle 0.34 - Temptation Island ha raccolto davanti al video 3.727.000 spettatori pari al 23.7% di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha interessato 896.000 spettatori pari al 4.5% di share. A seguire NCIS New Orleans segna 794.000 spettatori con il 4.6%. Su Italia 1 Apes Revolution – Il Pianeta delle Scimmie ha intrattenuto 939.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 la replica di In Arte Patty Pravo ha raccolto davanti al video 665.000 spettatori pari ad uno share del 3.5%. Su Rete4 l’appuntamento in replica con I Legnanesi totalizza un a.m. di 680.000 spettatori con il 3.8% di share. Su La7 In Onda Focus ha ... Leggi su davidemaggio

