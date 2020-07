Alex Zanardi torna in terapia intensiva: “Condizioni instabili” (Di venerdì 24 luglio 2020) Villa Beretta, la struttura in cui Alex Zanardi era stato trasferito per la riabilitazione, ha reso noto che il campione è tornato in terapia intensiva a Milano La struttura in cui Alex Zanardi era stato trasferito pochi giorni fa per iniziare la riabilitazione, ha rilasciato una nota in cui danno notizia del ritorno del campione … L'articolo Alex Zanardi torna in terapia intensiva: “Condizioni instabili” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

repubblica : Alex Zanardi, la lotta per il risveglio nel silenzio. 'Ce la farà, è una tigre' [dal nostro inviato PAOLO BERIZZI]… - Gazzetta_it : #Zanardi trasferito in terapia intensiva al #SanRaffaele di Milano: 'Condizioni instabili' - HuffPostItalia : Alex Zanardi in terapia intensiva al San Raffaele: 'Condizioni instabili' - anna_annie12 : Zanardi in condizioni instabili: trasferito al San Raffaele di Milano | Sky TG24 - sportli26181512 : Alex Zanardi trasferito in terapia intensiva al San Raffaele di Milano: 'Condizioni instabili': 'In data odierna,… -