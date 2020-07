Van Dijk celebra il titolo di Premier League: “Tutto è possibile. Ero solo un bambino nato a Breda e ora…” (Di giovedì 23 luglio 2020) La partita casalinga contro il Chelsea è stata l'occasione per festeggiare la consegna del trofeo di campione della Premier League. Il Liverpool ha ricevuto le medaglie e, sopratutto, la Coppa che spetta ai vincitori. Dopo le ore intense sul campo e negli spogliatoi, ecco arrivare le prime considerazioni dai protagonisti. Su tutte quella di Virgil Van Dijk, esempio lampante della crescita dei Reds negli anni.Van Dijk: "Da bambino di Breda a campione della Premier"caption id="attachment 972731" align="alignnone" width="442" Van Dijk (getty images)/captionIl difensore olandese è stato tra i primi giocatori del Liverpool a pubblicare sui social una riflessione dopo aver realizzato quando di buono i Reds sono riusciti a fare in questo ... Leggi su itasportpress

siuuuu67 : RT @Marmat83: Messi e Ronaldo nella scorsa stagione hanno fatto le stesse cose. Una partita top in Europa. Bene in campionato. Uno ha vint… - StefanoSta21 : @marifcinter 20milioni...fa ridere già così, chi è il nuovo van dijk?!? - MannyFresco_UFC : Allora mi tengo il van dijk danese, succhia crucco di merda - sportli26181512 : #Marketing #Notizie Svelata la copertina di Fifa 21: ci sarà Mbappè: Dopo Eden Hazard e Virgil Van Dijk, tocca a Ky… - lagoldoninuda : @saulniggez @LombardiaNa7 @_enz29 Il Liverpool, che sguazza a tra il secondo e il quinto posto, decide di puntare s… -

Ultime Notizie dalla rete : Van Dijk

SportPaper.it

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi ...Engel copriva fino a ieri il mercato belga dello stampaggio ad iniezione dalla sede di Houten, in Olanda, attraverso la filiale Engel Benelux. Per seguire più da vicino gli stampatori - fornendo anche ...