Tina Cipollari torna single, ritorno di fiamma con Kiko Nalli? (Di giovedì 23 luglio 2020) Tina Cipollari ha lasciato Vincenzo, la prima donna di Uomini e Donne torna single e c’è chi si domanda se non c’entri il bel Kiko Nalli. Tina Cipollari (fonte gettyimages)Da tempo ormai si vociferava di una crisi tra Tina Cipollari e Vincenzo, il ristoratore fiorentino al suo fianco da diversi anni, sembra proprio che il loro amore sia arrivato al capolinea, al punto da decidere di dividere le proprie strade. Stando a quanto riportato da DiPiù Tv sarebbe stata Tina a lasciare Vincenzo in maniera definitiva, ma cosa è successo? Tina Cipollari, addio a Vincenzo L’addio ... Leggi su chenews

