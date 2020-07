Terra dei fuochi, scoperte quattro discariche abusive nel Vesuviano (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – discariche abusive collocate all’interno dell’area protetta del parco nazionale, un autotrasportatore denunciato per illecito trasporto di rifiuti e un’officina risultata prova di autorizzazioni sequestrata. È il bilancio di una serie di attività di contrasto ai reati di natura ambientale, rientranti nel protocollo Terra dei fuochi, eseguite dai carabinieri della compagnia di Torre Annunziata nelle aree poste all’interno e a ridosso del parco del Vesuvio e nelle zone limitrofe. Gli interventi sono stati supportati di militari delle stazioni forestali del territorio e del nucleo elicotteristi di Pontecagnano. Nell’ambito di queste attività, a Boscotrecase i carabinieri della stazione di Trecase – insieme ai forestali della ... Leggi su anteprima24

