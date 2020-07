Sequestrata la nave Ong Ocean Viking: “Varie irregolarità, sicurezza a rischio” (Di giovedì 23 luglio 2020) Agrigento, 23 lug – Niente più sbarchi di clandestini per la nave Ong Ocean Viking, almeno per ora. Dopo un’ispezione durata undici ore da parte della Guardia costiera italiana, la nave battente bandiera norvegese è stata sottoposta a fermo amministrativo dalle autorità italiane a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. Dai controllo a bordo infatti sono risultate diverse irregolarità che compromettono la sicurezza. Dal canto suo, la Ong Sos Mediterranee si straccia le vesti parlando di “palese manovra amministrativa vessatoria, volta a ostacolare il lavoro di soccorso delle navi delle Ong” che ha riguardato negli ultimi tre mesi quattro diverse imbarcazioni. Ong: “Motivo fermo è aver trasportato numero persone superiore a ... Leggi su ilprimatonazionale

Palermo, 23 lug. (Adnkronos) - L’ispezione della nave Ocean Viking "ha evidenziato diverse irregolarità di natura tecnica e operativa tali da compromettere non solo la sicurezza dell’unità e dell’equi ...

La nave Ocean Viking è stata sequestrata dagli ispettori della guardia costiera. L'imbarcazione di bandiera norvegese che opera per conto dell’organizzazione non governativa Sos Méditerranée ...

