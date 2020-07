Roma, Bruno Peres: «Con questo modulo per me è più facile» – VIDEO (Di giovedì 23 luglio 2020) Bruno Peres ha elogiato la scelta del tecnico della Roma Paulo Fonseca di cambiare modulo nel finale di stagione – VIDEO Paulo Fonseca sta effettuando alcuni esperimenti tattici nel corso del finale di stagione, in vista dell’impegno di Europa League e del prossimo campionato di Serie A. Una Roma adattata anche alle qualità di Bruno Peres, felice di giocare largo a destra nel 3-4-2-1: «Con questo modulo per me è più facile», ha dichiarato l’esterno brasiliano. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

OfficialASRoma : Triplice fischio! ?? Kalinic ?? Carles Perez ?? Kolarov ?? Bruno Peres ???? Zaniolo ?? FORZA ROMA! ???? #SPALRoma… - Gazzetta_it : #roma, #BrunoPeres e quel soprannome 'alcolico'. Ora arrivano le scuse della #Ceres - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #roma, #BrunoPeres e quel soprannome 'alcolico'. Ora arrivano le scuse della #Ceres - VoceGiallorossa : ?? LA VOCE DELLA SERA - Rileggi le notizie più importanti della giornata! #AsRoma #Vocegiallorossa… - infoitsport : SPAL-Roma 1-6 - La gara sui social: 'Doppio Bruno Peres e la Ceres muta. Zaniolo zittisce le polemiche' -