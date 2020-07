Napoli-Sassuolo: probabili formazioni e dove vederla (Di venerdì 24 luglio 2020) Napoli-Sassuolo 36.esima giornata Serie A Tim 2019/2020 Chiamate subito al pronto riscatto Napoli e Sassuolo, che si affronteranno sabato 25 luglio alle ore 21:45. Infatti entrambe le squadre sono uscite sconfitte nell’ultimo turno, ad opera rispettivamente di Parma e Milan. La squadra di Gennaro Gattuso non molla il quinto posto, anche se dopo la debacle in Emilia i punti di distanza dalla Roma sono ora cinque. Per la sfida del San Paolo il tecnico calabro potrà contare nuovamente su Milik, rientrato dalla squalifica. Ancora out invece Mertens, che per precauzione partirà dalla panchina. Il Sassuolo dopo la sconfitta contro il Milan ha detto addio in maniera definitiva al sogno Europa League, con i neroverdi ora proiettati alla difesa di un comunque onorevole ottavo ... Leggi su sport.periodicodaily

