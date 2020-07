Mike Tyson pronto a rimettere i guantoni: nuovo match in programma (Di giovedì 23 luglio 2020) Dopo 15 anni dal suo ritiro avvenuto dopo la sconfitta con Kevin McBryde, Mike Tyson è pronto ad indossare nuovamente i guanti da boxe. Ecco il suo prossimo incontro Mike Tyson torna ad indossare i guantoni dopo ben 15 anni dal suo ritiro. No, non si tratta di un ritorno nel mondo del pugilato, ma solo di un semplice incontro di esibizione per celebrare la sua carriera. Il match avverrà il prossimo 12 settembre a Los Angeles, e Mike Tyson se la vedrà contro un’altra vecchia gloria della boxe, Roy Jones Jr. Il pugile statunitense naturalizzato russo è stato più volte campione del mondo in diverse categorie di peso, tra il 1990 e gli anni 2000. L’ultima volta che Tyson ... Leggi su bloglive

