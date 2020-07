Melissa Satta e Boateng, secondo figlio dopo l’estate: “Lo desideriamo” (Di giovedì 23 luglio 2020) dopo vari gossip su una seconda gravidanza, oggi è arrivata la verità da parte di Melissa Satta. La showgirl sta pensando concretamente al secondo figlio con Boateng, anche perché non vorrebbero che Maddox rimanesse figlio unico. La Satta è stata intervistata dal Corriere e ha parlato non solo del suo privato, ma anche di come … L'articolo Melissa Satta e Boateng, secondo figlio dopo l’estate: “Lo desideriamo” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

