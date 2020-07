Meghan Markle, party extra-lusso per i 39 anni. E i vip devono fare il tampone (Di giovedì 23 luglio 2020) Una villa da quindici milioni di dollari (quella in cui vive a Los Angeles) non sembra adeguata a Meghan Markle, duchessa di Sussex, per festeggiare il suo prossimo compleanno, il 4 agosto prossimo. L'ex attrice di soap, moglie dell'adorabile principe Harry d'Inghilterra, ha deciso di snobbare la casa sfarzosa che la ospita per dare un ricevimento a Montecito, in un'altra villa a cinque (pure sette) stelle, di proprietà dell'amica Oprah Winfrey. Meghan, ormai invisa in Inghilterra, descritta impietosamente dai maliziosi come ambiziosa, narcisista e bizzosa, festeggia i suoi primi 39 anni. Meghan ha già spedito gli inviti ai suoi ospiti. La curiosità: l'invito medesimo non prevede la richiesta di un abbigliamento adatto, bensì l'effettuazione di un preventivo ... Leggi su iltempo

tempoweb : #MeghanMarkle, party extra-lusso per i 39 anni. E i vip devono portare il tampone negativo - IOdonna : Per Meghan Markle non suoneranno le campane di Westminster al suo compleanno - infoitcultura : Meghan Markle abbandona il cane: 'A Harry non piace'. Fan indignati - infoitcultura : Meghan Markle, madre in casa la seccatura per il principe Harry, - infoitcultura : Meghan Markle e la Regina Elisabetta: la foto che rivela l'incomprensione tra loro -