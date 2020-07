Leodori: riforma Protezione Civile è salvavita per cittadini (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma – “La legge approvata dal Consiglio regionale sulla Protezione Civile del Lazio e’ una norma che rende moderna e efficiente l’Ente e le articolazioni delle associazioni sui territori che svolgono un’opera e un servizio fondamentali”. Cosi’ il vice presidente della Regione Lazio Daniele Leodori al termine della seduta dell’Aula che ha approvato all’unanimita’ la legge. “È un salvavita per i cittadini perche’ rende piu’ organizzata e presente la Protezione Civile nei territori del Lazio, punti determinanti quando vanno affrontate emergenze, oltre a stanziare nuove risorse. Le esperienze degli ultimi anni hanno insegnato che era necessario un cambio di passo nel Lazio e per questo ... Leggi su romadailynews

Si è tenuta alle ore 18 di lunedì 6 luglio, la seduta straordinaria del Consiglio regionale del Lazio dedicata al 50° anniversario della prima riunione di insediamento, avvenuta nello stesso giorno e ...

