Juan Mata nei guai: suo ristorante di cibo spagnolo indebitato nonostante… sia il migliore in città (Di giovedì 23 luglio 2020) Juan Mata non se la passa molto bene fuori dal terreno di gioco. Il calciatore del Manchester United avrebbe qualche problema finanziario in merito alla sua attività di ristorazione in città. Il suo ristorante Tapeo & Wine, avviato nel 2016, sarebbe indebitato per circa 1 milione di sterline.Juan Mata: ristorante indebitato nonostante sia il migliorecaption id="attachment 995965" align="alignnone" width="557" Juan Mata (getty images)/captionCome riporta il Sun, l'attività aperta dal calciatore Red Devils a Manchester è stata riconosciuta la migliore della città in quanto a cibo tipicamente spagnolo. Recensioni ... Leggi su itasportpress

