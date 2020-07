Inghilterra, 13 tifosi arrestati tra Liverpool e Leeds per assembramenti (Di giovedì 23 luglio 2020) I festeggiamenti per i successi calcistici ai tempi del Covid-19 sono concessi, ma senza esagerare e creare assembramenti, anche sei i tifosi non sembrano aver compreso a pieno tale richiesta. Tra Liverpool e Leeds, infatti, sono state arrestate tredici persone proprio a causa degli assembramenti creatisi per i festeggiamenti dei tifosi che celebravano i successi dei rispettivi club. In quel di Liverpool, fuori dallo stadio di Anfield, sono state arrestate nove persone, come spiegato dalla polizia locale: “Anche se il numero di persone ieri sera avrebbe potuto essere molto piu’ grande, e’ deludente che le persone non abbiano ascoltato le nostre richieste, quelle del club e del comune di non riunirsi come misura di prevenzione del contagio da ... Leggi su sportface

