Fossette di Venere: le avete anche voi? Allora siete bellissime! (Di giovedì 23 luglio 2020) Chi non è innamorato delle irresistibili Fossette di Venere? Sensuali e attraenti, ma cosa sono? E come riuscire a renderle ancor più visibili! Le Fossette di Venere sono due incavi o rientranze lombari laterali, nella parte inferiore della schiena, poco superiore ai glutei. Sono ereditarie, ovvero la loro comparsa è congenita e questo vale per entrambi i sessi. In alcuni casi però, può manifestarsi con la crescita, diventando sempre più evidenti durante l’adolescenza. A causa della mancata presenza del muscolo sottostante alle articolazioni sacroiliache, si formano lateralmente queste due rientranze, note appunto come Fossette o buchi. Per quanto riguarda l’estetica del fisico femminile, sono diventate ormai un’ossessione beauty di ... Leggi su pianetadonne.blog

