Fofanà: “Sono contento per il gol, adesso dobbiamo continuare così” (Di giovedì 23 luglio 2020) Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post gara di Udinese-Juventus, Sekho Fofanà ha commentato la vittoria dei friulani ai danni della Juve che frena e perde il primo matchpoint scudetto. Queste le dichiarazioni dell’attaccante dell’Udinese: “Sono contento per il gol, anche se adesso siamo molto stanchi.Sentivo che poteva arrivarmi il pallone perché Becao l’aveva recuperato, ci ho creduto e sono partito da solo. Salvezza? dobbiamo fare di tutto per vincerne altre, il Lecce sta andando forte e noi dobbiamo continuare così. Lavoriamo molto durante la settimana e oggi abbiamo centrato una vittoria davvero molto importante. La Juventus voleva vincere lo scudetto, ma noi abbiamo fatto una grande prestazione”. Foto: profilo instagram ... Leggi su alfredopedulla

