Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic a cena insieme: ma è solo lavoro (Di giovedì 23 luglio 2020) E’ bastato uno scatto per infiammare il gossip: Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic immortalati a cena insieme dal settimanale Chi. La più popolare delle presentatrici televisive e il campione del Milan allo stesso tavolo. C’è qualcosa sotto? Si sono chiesti in tanti. Una domanda alimentata anche dalle voci di una rottura tra la showgirl e il pugile Daniele Scardina. I due infatti, che fanno coppia fissa ormai da mesi, sono stati in vacanza insieme. Lei nella sua Sicilia, lui tra Ibiza e Formentera con gli amici. Un indizio che però non fa una prova, perché al momento tutto tace sull’eventuale fine della storia d’amore. E l’incontro con Zlatan non ha fatto altro che infittire il mistero. Ma con ... Leggi su italiasera

lamescolanza : Diletta Leotta, dopo Scardina, si consola a cena con Zlatan Ibrahimovic - italiaserait : Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic a cena insieme: ma è solo lavoro - peppesava : RT @Ragusanews: Diletta Leotta nella sua Catania - Ragusanews : Diletta Leotta nella sua Catania - not_Jaywilliams : La mirabile competenza dell'interista medio. Quando si parla di Atletica, naturalmente, perché il calcio è un'altra… -